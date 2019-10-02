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Шутки кончились: Как купюры из банка приколов довели российского туриста до тюрьмы в Таиланде

, 8:03 Эфирная новость 13

Мужчина шутки ради, как он уверяет, подарил местному жителю ненастоящие банкноты, а его обвинили в сбыте фальшивых средств.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Wasawat Lukharang; 5-tv.ru

В Таиланде российский турист может надолго лишиться свободы за нелепую шутку. Жителя Екатеринбурга обвиняют в сбыте фальшивых денег. У мужчины были с собой купюры из так называемого банка приколов, которые, как он уверяет, якобы подарил одному из местных жителей.

Однако тайцы юмор не оценили. И теперь россиянину грозит серьезный тюремный срок — до десяти лет. Его семья и друзья сейчас пытаются найти деньги на адвоката.

Собранных средств хватило только на первую консультацию, и если юрист не совершит адвокатское чудо, русский сувенир может на долгие годы отправить мужчину за решетку.

Сам уралец на время следствия находится в тюрьме, где ему сейчас явно не до смеха.

В ситуации разбирался Ян Воскресенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянина приговорили к 6,5 годам тюрьмы за компьютерные преступления в США.

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