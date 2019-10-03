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  4. «Щечки, как у Марфушеньки»: Пугачева в мини-платье и косухе удивила поклонников

«Щечки, как у Марфушеньки»: Пугачева в мини-платье и косухе удивила поклонников

, 8:18 Фото 133

Новый снимок, на котором Примадонна российской эстрады запечатлена вместе со своим супругом Максимом Галкиным, вызвал бурные обсуждения пользователей.

Фото: Instagram @maxgalkinru

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева на своем примере доказывает, что возраст всего лишь цифра в паспорте. В 70 лет артистка не боится экспериментировать с имиджем и производит настоящий фурор на публике, появляясь в экстравагантных нарядах.

Фанаты пытаются разгадать, в чем секрет молодости популярной певицы. Кто-то считает, что не стареть знаменитости помогает ее супруг — юморист Максим Галкин, другие убеждены, что красота исполнительницы — заслуга пластических хирургов.

Пугачева нередко выходит в свет в довольно откровенных платьях, которые, по мнению поклонников, ей безумно идут. Фотография, где звезда запечатлена в подобном образе, появилась на фанатской страничке Примадонны российской эстрады в Instagram. На снимке артистка позирует в коротком ярко-красном платье и черной косухе, а рядом с ней — шоумен Максим Галкин, который не менее стильно одет.

 
 
 
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Как вам образ? 😉 #аллапугачева #максимгалкин #настиле

Публикация от  Алла Пугачева (@allapugachevaandherfamily)

Глядя на кадр, подписчики окрестили стиль знаменитостей «молодежным» и не удержались от комплиментов звездной паре.

«Так красиво, молодец, Алла!»

«Молодежно!»

«Офигенно!»

«Выглядите на 5+!» — восхищались фолловеры.

Другие, в свою очередь, отметили, что Пугачева одевается не по возрасту и посоветовали певице обновить гардероб.

«Очень вас люблю, но образ не очень…»

«Бледная, как смерть!»

«Никак от своего возраста не убежишь!»

«Много румян у Аллы Борисовны. У Максима что-то с прической».

«Можно одеваться стильно, но это явно перебор, да и щечки, как у Марфушеньки-душеньки», — подчеркнули комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет «вечной молодости» Пугачевой.

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