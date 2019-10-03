  1. Пятый канал
  4. «Мисс Москва» потребовала у экс-короля Малайзии 750 миллионов рублей за год брака

«Мисс Москва» потребовала у экс-короля Малайзии 750 миллионов рублей за год брака

, 15:55 16

Модель Оксана Воеводина также настаивает на выплате ей двух миллионов рублей ежемесячно на содержание общего сына.

Фото: Instagram @rihanapetra

Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина потребовала около 750 миллионов рублей от экс-короля Малайзии, султана Келантана Мухаммада V после развода. Об этом приближенные монарха сообщили Daily Mail.

Воеводина требует от бывшего мужа квартиру в Москве стоимостью около 96 миллионов рублей, дом в Лондоне за 640 миллионов и почти два миллиона рублей ежемесячно на содержание общего сына, рассказали источники.

Приближенные монарха утверждают, что он пришел в негодование из-за требований Воеводиной. По его словам, маленькому мальчику не нужны столь большие средства и активы для нормальной жизни.

Сама Воеводина пока не подтвердила достоверность информации, распространяемой приближенными экс-короля Малайзии.

Бывшая «Мисс Москва» вышла замуж за 49-летнего султана в июне 2018 года. Тайная исламская церемония состоялась в малазийском штате Келантан. В декабре того же года пара сыграла роскошную свадьбу в Москве.

В январе 2019-го Мухаммад V отрекся от престола. О его разводе с 27-летней Воеводиной малазийские СМИ сообщили в июле. За два месяца до расставания у пары родился сын. Как сообщал 5-tv.ru, ранее экс-король Малайзии отказался содержать Оксану Воеводину и ее сына.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.13
-0.31 71.30
-0.17
Гороскоп на 3 октября: Раки, придержите коней!

Последние новости

15:55
«Мисс Москва» потребовала у экс-короля Малайзии 750 миллионов рублей за год брака
15:39
Президент Финляндии «психанул» после того, как Трамп потрогал его за колено
15:30
«Восхищаюсь способностями мужа»: Брежнева отреагировала на слухи о неверности Меладзе
15:20
«Ограбление на миллион»: У бизнес-партнера Пугачевой украли сейф с деньгами
15:00
Глава ФСИН Корниенко отправлен в отставку
14:46
Бывший спортивный директор Ferrari возглавил наблюдательный совет «Игора Драйв»

Сейчас читают

«Щечки, как у Марфушеньки»: Пугачева в мини-платье и косухе удивила поклонников
«Вы в раю однозначно!» Дарья Пынзарь показала поклонникам свою квартиру в Турции
«Нет слов!» Галкин запечатлел Пугачеву в компании двух разновозрастных дочек

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев