«Мисс Москва» потребовала у экс-короля Малайзии 750 миллионов рублей за год брака

Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина потребовала около 750 миллионов рублей от экс-короля Малайзии, султана Келантана Мухаммада V после развода. Об этом приближенные монарха сообщили Daily Mail.

Воеводина требует от бывшего мужа квартиру в Москве стоимостью около 96 миллионов рублей, дом в Лондоне за 640 миллионов и почти два миллиона рублей ежемесячно на содержание общего сына, рассказали источники.

Приближенные монарха утверждают, что он пришел в негодование из-за требований Воеводиной. По его словам, маленькому мальчику не нужны столь большие средства и активы для нормальной жизни.

Сама Воеводина пока не подтвердила достоверность информации, распространяемой приближенными экс-короля Малайзии.

Бывшая «Мисс Москва» вышла замуж за 49-летнего султана в июне 2018 года. Тайная исламская церемония состоялась в малазийском штате Келантан. В декабре того же года пара сыграла роскошную свадьбу в Москве.

В январе 2019-го Мухаммад V отрекся от престола. О его разводе с 27-летней Воеводиной малазийские СМИ сообщили в июле. За два месяца до расставания у пары родился сын. Как сообщал 5-tv.ru, ранее экс-король Малайзии отказался содержать Оксану Воеводину и ее сына.