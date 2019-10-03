«Соски видно»: Дарья Мороз взбудоражила фанатов новым фото

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз поделилась с подписчиками в Instagram провокационным снимком. На фотографии звезда предстала в маечке без нижнего белья, чем взбудоражила фанатов.

«Mood of the night (Ночное настроение — Прим. ред.)», — подписала артистка фото, поставив три смайлика с полумесяцем.

Instagram @d_moroz

Подписчиков взбудоражил новый снимок Дарьи Мороз. Одни отмечали сексуальность звезды, другие беспокоились о температуре в помещении. Кто-то вдохновился настолько, что даже написал стихотворение.

«Ах, шаловливая душа! / Как эта дама хороша! / И будоражит кровь мужчинам! / И эта первая причина! / А остальное — это шарм!»

«Ну вот собиралась же спать! А теперь тоже игривое настроение. Дарья Юрьевна, что с народом делаете среди рабочей недели?»

«Соски видно»;

«И тут стало очень горячо!»

«Даша, так холодно что ли?» — писали пользователи.

Они также активно спрашивали актрису о сроках выхода нового сезона популярного сериала с ее участием. Вместо ответа звезда только больше интригует подписчиков. Как сообщал 5-tv.ru, ранее они назвали Дарью Мороз «слишком идеальной» за кадр со съемок у бассейна.