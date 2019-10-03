«Хороша чертовка!»: звезда «Дома-2» выложила горячее фото в красном белье

Бывшая участница шоу «Дом-2» Лера Фрост продолжает радовать фанатов сексуальными снимками. На этот раз она выложила на своей странице в Instagram фотографию в красном нижнем белье.

«Temptation (Искушение — Прим. ред.)», — подписала звезда снимок.

На фото загорелая Фрост сидит в бюстье и трусиках красно-бардового цвета. На плечи она накинула ярко-красный пиджак.

Instagram @lerafrost

Подписчиков разгорячил сексуальный вид звезды «Дома-2». Восторженные пользователи не скупились на комплименты — меньше чем за сутки под «горячим» снимком появились более семи тысяч лайков и около 150 комментариев.

«Как всегда огонь! Очень красивая»;

«Тигрица»;

«Хороша чертовка!»

«Уф, детка ты просто космос»;

«Ай, обожгла все сердца мужчин! Хороша», — написали восхищенные подписчики.

Как сообщал 5-tv.ru, экс-участница «Дома-2» регулярно радует фанатов фотов сексуальном белье. Ранее подписчиков восхитила гигантская попа Леры Фрост в трусах-ниточках.