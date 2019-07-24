«Просто пушка!» Звезда «Дома-2» устроила фотосессию в сексуальном белье

Бывшая участница шоу «Дом-2» Лера Фрост продолжает соблазнять фанатов откровенными снимками. Судя по всему, звезду телестройки нисколько не смущают пикантные фотосессии. На днях она показала, как позирует перед фотографом в нижнем белье салатового цвета, а во вторник, 23 июля, выложила в Instagram снимок, на котором запечатлена в розовом комплекте.

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Такой сексуальный наряд идеально подчеркнул пышные формы светской львицы. Подписчики Фрост не могли оторвать от них глаз. Внимание фанатов было приковано к ягодицам девушки, поскольку плавки модели их почти полностью обнажили. Восторженные пользователи не скупились на комплименты — за несколько часов под «горячим» снимком появилось более десяти тысяч лайков и почти 500 комментариев.

Instagram @lerafrost

«Красивые трусишки на хорошей попке».

«Лера — огонь!».

«Лера, ты просто пушка!»

«Мужчины, не захлебнитесь слюной», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Фрост благословила Собчак на роман с Богомоловым.