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Видео: Бледанс примерила на Анфису Чехову образ медсестры из «Маски-шоу»

, 20:28 Видео 20

Актриса сообщила, что возродила «один из самых сексуальных образов планеты».

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Фото, видео: Instagram @bledans

Актриса Эвелина Бледанс возродила маску медсестры из проекта «Маски-шоу». Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Чтобы воспользоваться маской, нужно быть подписчиком Бледанс и перейти в сториз с помощью специальной кнопки. После этого приложение будет «надевать» на все лица шапочку медсестры и делать им яркий макияж.

«Подпишите друзей, пусть они тоже порадуют своих половинок, „одевшись“ одним из самых сексуальных образов планеты», — призывает актриса пользователей.

Работу приложения она сначала продемонстрировала на себе, а потом на других звездах. В медсестру из «Маски-шоу» Бледанс превратила телеведущих Анфису Чехову, Екатерину Стриженову, Екатерину Одинцову и других.

Юмористический телесериал «Маски-шоу» выходил на различных российских телеканалах с 1991-го по 2011 годы. Правда, новые серии перестали снимать в 2006-м.

Эвелина Бледанс участвовала в съемках программы с самого начала и до 2005 года. Больше всего она запомнилась зрителям по роли сексуальной медсестры.

Актриса и по сей день продолжает радовать фанатов «горячими» образами. Как сообщал 5-tv.ru, ранее Бледанс в бикини раззадорила поклонников.

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