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Парашютист погиб в Псковской области при массовой выброске десанта

, 19:28 Срочная новость 319

ЧП произошло 2 октября, во время учений в 76-й Псковской дивизии ВДВ.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /x99, 5-tv.ru

Боец погиб в ходе массовой выброске десанта в Псковской области. У одного из десантников не раскрылся парашют.

Высадку десанта осуществляла 76-я Псковская дивизия ВДВ.

Псковская военная прокуратура подтвердила факт гибели бойца.

 

Псковская военная прокуратура, Instagram @elenandnik

Как стало известно 5-tv.ru, погибший — рядовой Рыбалко Александр Евгеньевич. В ходе планового учебного десантирования у него не раскрылся основной парашют. Предположительно, возникли проблемы с тросом принудительного раскрытия парашюта. ЧП произошло в среду, 2 октября. Погибший должен был демобилизоваться в ближайшие две недели.

Минобороны официально данную информацию пока не прокомментировало.

В распоряжение 5-tv.ru  попало видео, на котором запечатлена выброска десанта. В ролике видно, как один из бойцов после выброски из самолета камнем падает вниз.

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