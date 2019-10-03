Парашютист погиб в Псковской области при массовой выброске десанта

Боец погиб в ходе массовой выброске десанта в Псковской области. У одного из десантников не раскрылся парашют.

Высадку десанта осуществляла 76-я Псковская дивизия ВДВ.

Псковская военная прокуратура подтвердила факт гибели бойца.

Псковская военная прокуратура, Instagram @elenandnik

Как стало известно 5-tv.ru, погибший — рядовой Рыбалко Александр Евгеньевич. В ходе планового учебного десантирования у него не раскрылся основной парашют. Предположительно, возникли проблемы с тросом принудительного раскрытия парашюта. ЧП произошло в среду, 2 октября. Погибший должен был демобилизоваться в ближайшие две недели.

Минобороны официально данную информацию пока не прокомментировало.

В распоряжение 5-tv.ru попало видео, на котором запечатлена выброска десанта. В ролике видно, как один из бойцов после выброски из самолета камнем падает вниз.