«Спорили до хрипоты»: Кудрявцева вспомнила о конфликтах с Соседовым после его смерти
Телеведущая призналась, что за резкостью критика скрывался ранимый человек.
Фото: www.globallookpress.com/Sergey Bulkin
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Лера Кудрявцева Свспомнила о конфликтах с Сергеем Соседовым после его смерти
Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на кончину музыкального критика Сергея Соседова, вспомнив их совместную работу в жюри. Об этом 55-летняя телеведущая написала в социальных сетях.
Кудрявцева, входившая вместе с ним в жюри шоу «Суперстар!», отметила, что часто дискутировала с критиком.
«Сидели в одном жюри, спорили до хрипоты, не соглашались друг с другом, возмущались, перебивали друг друга… <…> Господи, какая же это была ерунда», — заявила она.
Кудрявцева подчеркнула, что после выключения камер она прекрасно общалась с коллегой. Она считала, что временами Соседов был невыносим, но при этом всегда оставался очень умным и ранимым.
«Я знала, что за твоей резкостью и категоричностью скрывается совсем другой человек. И мне очень дорого, что я знала именно такого Сережу. Сегодня тебя не стало. Так нелепо. Так случайно. Так несправедливо», — поделилась Кудрявцева.
Соседов погиб в Якутии, куда прибыл возглавить жюри конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока-2026». В отеле Нерюнгри он направлялся на завтрак, оступился на лестнице, упал и ударился головой. Причиной падения 58-летнего телеведущего назвали оторвавшийся тромб. Он скончался во время операции в больнице.
Широкую известность Соседову принесло участие в телевизионных проектах: он был членом жюри различных шоу, преподавал, а также комментировал события российской и зарубежной музыкальной индустрии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель семьи музыкального критика и журналиста Сергея Соседова проинформировал о возможном месте его захоронения. По словам собеседника агентства, прощание с Соседовым пройдет в Москве, однако точная дата пока не определена — она зависит от времени доставки тела в столицу.
Наиболее вероятным местом погребения называется Перепечинское кладбище в Московской области.
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