«Спорили до хрипоты»: Кудрявцева вспомнила о конфликтах с Соседовым после его смерти

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

Телеведущая призналась, что за резкостью критика скрывался ранимый человек.

Кудрявцева вспомнила споры с Соседовым

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Bulkin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Умер Сергей Соседов

Лера Кудрявцева Свспомнила о конфликтах с Сергеем Соседовым после его смерти

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на кончину музыкального критика Сергея Соседова, вспомнив их совместную работу в жюри. Об этом 55-летняя телеведущая написала в социальных сетях.

Кудрявцева, входившая вместе с ним в жюри шоу «Суперстар!», отметила, что часто дискутировала с критиком.

«Сидели в одном жюри, спорили до хрипоты, не соглашались друг с другом, возмущались, перебивали друг друга… <…> Господи, какая же это была ерунда», — заявила она.

Кудрявцева подчеркнула, что после выключения камер она прекрасно общалась с коллегой. Она считала, что временами Соседов был невыносим, но при этом всегда оставался очень умным и ранимым.

«Я знала, что за твоей резкостью и категоричностью скрывается совсем другой человек. И мне очень дорого, что я знала именно такого Сережу. Сегодня тебя не стало. Так нелепо. Так случайно. Так несправедливо», — поделилась Кудрявцева.

Соседов погиб в Якутии, куда прибыл возглавить жюри конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока-2026». В отеле Нерюнгри он направлялся на завтрак, оступился на лестнице, упал и ударился головой. Причиной падения 58-летнего телеведущего назвали оторвавшийся тромб. Он скончался во время операции в больнице.

Широкую известность Соседову принесло участие в телевизионных проектах: он был членом жюри различных шоу, преподавал, а также комментировал события российской и зарубежной музыкальной индустрии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель семьи музыкального критика и журналиста Сергея Соседова проинформировал о возможном месте его захоронения. По словам собеседника агентства, прощание с Соседовым пройдет в Москве, однако точная дата пока не определена — она зависит от времени доставки тела в столицу.

Наиболее вероятным местом погребения называется Перепечинское кладбище в Московской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Умер Сергей Соседов
24 сент
«Замечательный»: Стоцкая назвала Соседова честным и эрудированным критиком
24 сент
«Как живет этот роскошный край»: Соседов мечтал увидеть Якутию и был воодушевлен поездкой
24 сент
«Боюсь одиночества и нищеты»: Соседов откровенно говорил о старости и страхах
24 сент
Стало известно, где похоронят музыкального критика Сергея Соседова
23 сент
«Господи, Сережа умер»: внезапная кончина Сергея Соседова всколыхнула шоу-бизнес
23 сент
«Господи, спаси его душу»: Волочкова назвала смерть Соседова немыслимой утратой
23 сент
Старенькая мама предчувствовала беду: последние дни жизни и смерть Соседова
23 сент
«Я ее не боюсь»: что Сергей Соседов говорил о смерти
23 сент
«Я одна остаюсь»: мать Соседова в слезах рассказала о гибели сына
23 сент
«Смерть не выбирает»: о чем писал Сергей Соседов в соцсетях перед уходом
+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
84.40
0.33 96.74
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:55
«Замечательный»: Стоцкая назвала Соседова честным и эрудированным критиком
10:50
«Мы же на ты»: актриса Вера Вольт вышла замуж за Ивана Куценко
10:47
«Спорили до хрипоты»: Кудрявцева вспомнила о конфликтах с Соседовым после его смерти
10:43
Россия стала второй страной по экспорту вооружения в 2025 году
10:38
Задержан организатор крупной поставки наркотиков через Россию в ЕС
10:37
Опасная арифметика худеющих: кому подсчет калорий противопоказан

Сейчас читают

ТОП-5 самых надежных кроссоверов в России: какие реже всего ломаются
Игорь Левитас: Несколько слов в защиту Трампа — у любого терпение лопнет
Неудобный для звезд, одинокий вне экрана: жизнь и смерть Сергея Соседова
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен