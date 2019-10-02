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  4. Полный текст «формулы Штайнмайера» обсудили участники международного дискуссионого клуба «Валдай»

Полный текст «формулы Штайнмайера» обсудили участники международного дискуссионого клуба «Валдай»

, 23:31 Эфирная новость 34

Документ, подписанный участниками трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, был опубликован в среду 2 октября.

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Фото, видео: ТАСС/Britta Pedersen, 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 185

2 октября был опубликован полный текст документа, подписанного накануне участниками трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. «Формула Штайнмайера» предусматривает, что украинская сторона должна принять специальный закон, согласно которому на территориях неподконтрольных регионов пройдут выборы. Когда избирательные участки закроются, вступит в силу тот самый закон об особом статусе Донбасса, который все никак не могут принять.

В России назвали решение Киева согласиться на «формулу Штайнмайера» позитивным знаком. Хотя и заметили странности в поведении украинской стороны. Владимир Зеленский накануне все подтвердил, а на утро уже ушел от ответа.

Сегодня эту тему обсуждали участники международного дискуссионного клуба «Валдай». Алексей Лазуренко передает из Сочи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прокомментировала подписание документа Контактной группой спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находясь с рабочим визитом в Узбекистане.

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