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  4. Череп морского единорога обнаружен на Земле Франца-Иосифа — видео

Череп морского единорога обнаружен на Земле Франца-Иосифа — видео

, 0:15 Эксклюзивное видео 36

Находка станет экспонатом музея национального парка «Русская Арктика» в Архангельске.

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Фото, видео: ВКонтакте @russianarctic; 5-tv.ru

Череп редкого животного — кита-нарвала, которого еще называют морским единорогом, с зубом размером с человеческий рост обнаружили ученые из национального парка «Русская Арктика» на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

Как сообщает пресс-служба заповедника, останки нашел во время патрулирования берега Баренцева моря государственный инспектор Олег Вальков. Череп и рог в идеальном состоянии и весят более 15 килограммов. Кости краснокнижного млекопитающего лежали у самой воды. Очень бережно ученые транспортировали находку на расположенную на острове базу.

«Все, что связано с нарвалами, и вообще с китообразными, в северо-западной части Баренцева моря, это очень интересно. Потому подобные находки чрезвычайно ценны для науки. Сбор костных останков нарвалов и других видов китообразных — явление крайне редкое, так как животные, как правило, умирают в воде, и могут или затонуть, или их может выбросить волна на удаленное место суши, которое человек не посещает. Там в течение нескольких лет шторма и льды уничтожают их полностью», — пояснил замдиректора парка «Русская Арктика» по научной работе Иван Мизин.

После того как останки морского единорога тщательно изучат биологи и генетики, они станут экспонатом музея в Архангельске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские ученые открыли в Арктике пять ранее неизвестных островов.

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