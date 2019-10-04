Череп редкого животного — кита-нарвала, которого еще называют морским единорогом, с зубом размером с человеческий рост обнаружили ученые из национального парка «Русская Арктика» на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
Как сообщает пресс-служба заповедника, останки нашел во время патрулирования берега Баренцева моря государственный инспектор Олег Вальков. Череп и рог в идеальном состоянии и весят более 15 килограммов. Кости краснокнижного млекопитающего лежали у самой воды. Очень бережно ученые транспортировали находку на расположенную на острове базу.
После того как останки морского единорога тщательно изучат биологи и генетики, они станут экспонатом музея в Архангельске.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские ученые открыли в Арктике пять ранее неизвестных островов.