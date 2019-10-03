Нетрезвый мужчина избил жену и уронил коляску с грудным ребенком в Петербурге

Отец семейства в состоянии алкогольного опьянения избил свою супругу, выгнал ее из квартиры и уронил коляску, в которой в тот момент находился грудной ребенок. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Драма разыгралась на Бухарестской улице в Северной столице вечером 3 октября.

После того, как агрессивный супруг выгнал жену на улицу, он заперся в квартире с четырехмесячным малышом. На мольбы открыть дверь, мужчина не реагировал.

Женщина вызвала полицию, но правоохранители смогли попасть в квартиру только спустя 50 минут после происшествия.

Силовики в настоящий момент допрашивают агрессивного гражданина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что алтайских соцработников осудят за отказ забрать детей у жестокой приемной матери.