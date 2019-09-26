Алтайских соцработников осудят за отказ забрать детей у жестокой приемной матери

Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело о халатности соцработников, сообщает СК РФ. По данным следствия, под опекой жительницы села Залесово находились четыре ребенка. Двух из них — брата и сестру — женщина регулярно избивала в течение трех лет.

Так продолжалось до сентября 2019 года. В результате подростков забрали из приемной семьи, а горе-мать привлекли за истязание малолетних. Затем пришел черед работников опеки.

К ним еще три года назад дети обращались с жалобой на побои. Ребята просили оградить их от матери, но реакции от должностных лиц не последовало. Оценку их бездействию даст суд. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, полицейские забрали из семьи девочку, которая росла в подпольной псарне с собаками.