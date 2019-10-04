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  4. Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба «Валдай»

Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба «Валдай»

, 3:22 19

Президент России побеседовал с главным редактором портала «РИА Новости Украина» в Сочи.

Фото: ТАСС / Климентьев Михаил; 5-tv.ru

В Сочи после заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин побеседовал с главным редактором издания «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским. Кадры были показаны в эфире «России 24».

Российский лидер и журналист недолго поговорили после фуршета, организованного для участников мероприятия.

Кирилл Вышинский был арестован в Киеве в 2018 году. Украинские власти обвинили журналиста в госизмене и заподозрили в поддержке и чересчур лояльном, на их взгляд, отношению к самопровозглашенным республикам Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в 2014 году.

В сентябре 2019 года в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной Кирилл Вышинский прилетел в Москву. По решению Киевского суда журналист по первому требованию обязан сообщать о месте жительства и полностью прекратить общение со свидетелями уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кирилл Вышинский рассказал о своем будущем в журналистике после освобождения из заключения.

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