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Какие звезды российской эстрады имеют педагогическое образование

, 5:02 24

5 октября во всем мире празднуют День учителя. Сложись судьба некоторых артистов немного иначе, возможно они преподавали бы сейчас в школе.

Фото: www.globallookpress.com / Michael Weber

Всемирный день учителя отмечают в более ста странах 5 октября. В этот день принято чествовать педагогов, посвятивших свою жизнь обучению детей. Оказывается, по этому пути могли пойти и некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса. Сложись их судьба чуть иначе, артисты могли бы преподавать научные дисциплины в школе, а не собирать стадионы.

Например, популярный ведущий и комик Павел Воля мог стать преподавателем русского языка и литературы. Однако жизнь распорядилась так, что шоумен выбрал сцену. Несмотря на это, звезда продолжает с огромным уважением отзываться о профессии учителей.

Солистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина окончила филологический факультет петербургского ВУЗа. Но серьезное занятие музыкой внесло коррективы в судьбу исполнительницы и навсегда поставило точку в ее карьере педагога.

Алексей Потапенко, больше известный как Потап, супруг Анастасии Каменских и популярный поп-исполнитель вообще должен был стать учителем истории. А вот известный поэт-песенник и писатель Булат Окуджава все-таки преподавал некоторое время литературу в небольшом населенном пункте Калужской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первая леди Франции начнет давать уроки для взрослых.

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