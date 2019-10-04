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  4. Памятник истории и культуры XIX века полностью выгорел в Тамбове

Памятник истории и культуры XIX века полностью выгорел в Тамбове

, 6:01 Эфирная новость 28

Старинный дом вспыхнул в ночь на 4 октября в центре города.

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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Крупный пожар произошел в ночь на 4 октября в центре Тамбова. Там вспыхнул старинный деревянный дом.

Он был построен еще в XIX веке и имеет статус памятника культуры регионального значения. За считанные минуты огонь полностью охватил здание.

Пламя едва не перекинулось на соседние дома. Пожарные успели вовремя.

По предварительным данным, пострадавших нет. Дом уже был расселен и здание готовили к реставрации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что историческое здание церковно-приходской школы сгорело в Ленобласти.

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