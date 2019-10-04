Победитель конкурса «Лидеры России» провел лекцию для петербургских студентов

Для студентов «Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий» провели уникальную лекцию.

Это «Урок лидерства», который подготовил для молодых людей один из победителей конкурса «Лидеры России». Денис Овчаров поделился собственным опытом и рассказал, с какими сложностями сталкивается при построении своей карьеры.

«Проект „Уроки лидерства“ — это один из проектов платформы „Россия — страна возможностей“. Я к нему отношусь больше ни как к урокам лидерства, а как к проекту, где ребята могут пообщаться с коллегами, которые прошли определенный путь, выпустились желательно из их же университета. И соответственно, могут перенять какой-то опыт. И может быть, чтобы не избежать ошибок, а побыстрее наступить на те же грабли», — рассказал Денис Овчаров, победитель конкурса «Лидеры России» 2018 года.

Социально-образовательные лекции проходят по всей стране не только для студентов, но и для школьников. Завершатся «Уроки лидерства» 30 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве стартовала Всероссийская студенческая олимпиада «Я — профессионал».