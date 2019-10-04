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  4. Двое охранников расстреляны на заводе «Кубанские деликатесы» в ходе попытки рейдерского захвата

Двое охранников расстреляны на заводе «Кубанские деликатесы» в ходе попытки рейдерского захвата

, 9:34 Срочная новость 232

Пострадавшие доставлены в больницу, захватчики забаррикадировались в помещении предприятия, с ними ведутся переговоры.

Фото: ТАСС/Robert Schlesinger

В Славянском районе Краснодарского края вооруженные люди ворвались в здание завода «Кубанские деликатесы». Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает Интерфакс.

По информации агентства, группа из восьми человек расстреляла двоих охранников и попыталась взять предприятие под свой контроль. Сейчас злоумышленники забаррикадировались внутри помещения. Ранее ими были взяты в заложники сотрудники завода, но потом их отпустили. На месте работает полиция. Ведутся переговоры. 

МВД пока данную информацию никак не комментируют.

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