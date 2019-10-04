Двое охранников расстреляны на заводе «Кубанские деликатесы» в ходе попытки рейдерского захвата

В Славянском районе Краснодарского края вооруженные люди ворвались в здание завода «Кубанские деликатесы». Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает Интерфакс.

По информации агентства, группа из восьми человек расстреляла двоих охранников и попыталась взять предприятие под свой контроль. Сейчас злоумышленники забаррикадировались внутри помещения. Ранее ими были взяты в заложники сотрудники завода, но потом их отпустили. На месте работает полиция. Ведутся переговоры.

МВД пока данную информацию никак не комментируют.