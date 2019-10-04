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  4. «Нарушение прав» — Цеков о переводе русских школ в Незалежной на украинский язык

«Нарушение прав» — Цеков о переводе русских школ в Незалежной на украинский язык

, 14:47 14

Украинский министр образования и науки Анна Новосад сообщила, что с 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. В Совете Федерации РФ прокомментировали это заявление.

В Совете Федерации РФ прокомментировали заявление министра образования и науки Украины Анны Новосад о том, что с 2020 года русскоязычные школы в стране перейдут на государственный язык обучения. Изменения также затронут учебные заведения языков меньшинств, однако значительно позже — с сентября 2023 года.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, подобные меры нарушают действующее законодательство Незалежной и международное право. Сенатор считает, что политика украинских властей нанесет «дополнительный урон» государству.

«Подобное решение нарушает права русскоязычного населения Украины, нарушает статьи Конституции страны, Европейскую хартию языков национальных меньшинств.<.> С момента обретения независимости Киевом осуществлялась насильственная украинизация», — заявил Цеков в интервью RT.

Сенатор напомнил, что еще в начале 1991 года больше половины населения Украины использовали русский язык в быту. Современная политика Незалежной, напротив, ведет к тому, чтобы число граждан, говорящих на русском языке, уменьшилось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко заявила о постепенной «украинизации» России.

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