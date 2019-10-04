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  4. Галантный Шварценеггер в культурной столице показал себя настоящим джентльменом

Галантный Шварценеггер в культурной столице показал себя настоящим джентльменом

, 12:01 Эксклюзивное видео 121

Знаменитый актер и экс-губернатор Калифорнии накануне прибыл в Петербург для участия в SYNERGY GLOBAL FORUM 2019.

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Фото, видео: ТАСС /ZEUS, 5-tv.ru

Популярный американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер накануне прибыл в Санкт-Петербург, а сегодня выступит на SYNERGY GLOBAL FORUM 2019.

В распоряжение 5-tv.ru оказалось видео, на котором знаменитость выходит из отеля в центре Северной столицы и садится во внедорожник. Один из сотрудников охраны актера открыл для него дверцу автомобиля, однако Шварценнегер повел себя как настоящий джентльмен — перед тем как сесть на переднее сиденье он открыл дверцу для девушки, которая шла рядом с ним.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легендарный Терминатор и бывший губернатор Калифорнии впервые примет участие в Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге.

Исполнитель ролей в более чем 60 фильмах, обладатель кинопремий «Золотой глобус» и MTV Movie Awards, знаменитый культурист, автор «Новой энциклопедии современного бодибилдинга», попавший в Зал славы WWE (2015) и в Книгу рекордов Гиннеса как «Самый превосходно сложенный человек за всю историю мира», свой первый миллион заработал в 30 лет. Тогда он занимался продажей недвижимости. Сейчас его состояние оценивается более чем в 300 миллионов долларов. Шварценеггер является основателем строительной компании Pumping Bricks, продюсерского концерна Oak Production, сети спортивных клубов World Gym и акционером 100 различных компаний.

Synergy Global Forum проводится в России с 2015 года. В этом году ожидается 50 тысяч участников со всего мира.

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