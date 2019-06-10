Арнольд Шварценеггер научит россиян, как стать успешными

Американский актер, культурист, политик и предприниматель Арнольд Шварценеггер впервые примет участие в Synergy Global Forum, который пройдет в Санкт-Петербурге в октябре 2019 года. Легендарный Терминатор и экс-губернатор Калифорнии прочтет на форуме лекцию о том, как стать успешным, сообщают организаторы.

Исполнитель ролей в более чем 60 фильмах, обладатель кинопремий «Золотой глобус» и MTV Movie Awards, знаменитый культурист, автор «Новой энциклопедии современного бодибилдинга», попавший в Зал славы WWE (2015) и в Книгу рекордов Гиннеса как «Самый превосходно сложенный человек за всю историю мира», свой первый миллион заработал в 30 лет. Тогда он занимался продажей недвижимости. Сейчас его состояние оценивается более чем в 300 миллионов долларов. Шварценеггер является основателем строительной компании Pumping Bricks, продюсерского концерна Oak Production, сети спортивных клубов World Gym и акционером 100 различных компаний.

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Став в 2003 году губернатором Калифорнии, успешный голливудский артист создал множество новых рабочих мест, провел эффективную образовательную реформу и вывел штат из финансового кризиса, в результате чего был переизбран на второй срок.

Форум Synergy Global Forum проводится в России с 2015 года. В этом году ожидается 50 тысяч участников со всего мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нападении на Арнольда Шварценеггера во время соревнований по бодибилдингу в ЮАР, где актер присутствовал в качестве гостя. Как видно на облетевшей весь мир записи, агрессивный мужчина подбежал к Шварценеггеру со спины и ударил его ногой.