Видео: Дарья Клюкина показала последние приготовления к свадьбе в Италии

Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина, ранее расписавшаяся с Владимиром Чоповым, показала в Instagram последние приготовления к свадьбе. Церемония пройдет в Италии уже 4 октября.

Подготовка к свадьбе оказалась довольно хлопотной. Ее основные моменты Клюкина снимает на видео. Так, она поведала подписчикам, что снялась в фотосессии «для очень красивой свадебной истории», сделала маску в виде фаты в Instagram, показала процесс создания свадебной прически, а также место торжества и открывающийся с него вид.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Клюкина (@klyukina_d) 4 Окт 2019 в 12:22 PDT

В одном из постов в Instagram Клюкина призналась, что очень волнуется накануне свадьбы.

«Немного волнуюсь, несмотря на то, что уже жена. Даю сейчас свободу переживаниям, но настроилась так, что в день X отпущу эти чувства и буду самой счастливой! Хочу запомнить все до мельчайших подробностей, чтобы потом смаковать их, вспоминая каждую деталь праздника», — написала она.

Подписчики приободрили ее, пожелали светлых и незабываемых впечатлений, а также дали совет.

«Не волнуйся, все будет хорошо, малышка, рядом с тобой любящий мужчина, близкие люди, друзья и мы твои подписчики, которые полюбили тебя»;

«Пусть у тебя будут самые светлые и незабываемые впечатления от свадьбы, ты этого достойна»;

«Такой маленький советик: если вдруг какая-то мелочь будет не такой, какой тебе бы хотелось, — не обращай внимания. Главное, будь счастливой сама и позволь Вове получать удовольствие от торжества, а то уж очень он всегда серьезный», — написали пользователи.

25-летняя Дарья Клюкина и 40-летний Владимир Чопов узаконили свои отношения в Тушинском ЗАГСе Москвы в сентябре. Они сразу предупреждали, что праздновать будут 4 октября в Италии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в медовый месяц Дарья Клюкина и ее возлюбленный отправились сразу после того, как расписались.