Теракты в этом году были предотвращены в четырех городах России

В четырех городах России в этом году было предотвращено в общей сложности четыре теракта. Об этом в пятницу, 4 октября, на выездном совещании в Туле по вопросам безопасности в Центральной России заявил директор ФСБ, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает ТАСС.

По словам главы ФСБ, в 2019 году удалось избежать террористической атаки в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.

«За восемь месяцев текущего года [в ЦФО] предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре террористических акта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Задержано 152 лица, причастных к террористической деятельности», — сказал Патрушев.

При этом секретарь Совета безопасности выразил обеспокоенность увеличением числа мигрантов, привлекаемых для террористической деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России.