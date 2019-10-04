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  4. Великобритания отвергла предложение Путина по РСМД

Великобритания отвергла предложение Путина по РСМД

, 13:29 61

Британский посол в РФ Лори Бристоу сообщил, что страна приняла позицию своих союзников по НАТО.

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Фото, видео: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ, /Терещенко Михаил, /ZEUS

Вслед за своими союзниками по НАТО Великобритания отвергла предложение президента России Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Об этом прессе сообщил британский посол в РФ Лори Бристоу.

По словам дипломата, решение Лондона в данном вопросе соответствует позиции Североатлантического Альянса, который ранее обвинил РФ в том, что она «в нарушение договора о РСМД развернула систему SSC-8».

«Она (позиция — Прим. ред.) заключается в том, что объявление моратория на размещение этих ракет было бы хорошей идеей, но проблема в том, что Россия разработала и разместила ракеты», — цитирует Бристоу ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин направил властям нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, послания с предложением ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.

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