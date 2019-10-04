Зачем Елена Ваенга начала войну с бабушкой-блогером из Тюмени?

Елена Ваенга в Instagram объявила войну бабушке Ольге Ивановне из Тюмени, обвинив ее в обмане. Знаменитая певица сделала скриншот страницы тюменки, заявив, что та нечестно зарабатывает деньги в интернете.

Бабушка недавно начала карьеру блогера. Она выкладывает в сеть фотографии с огорода, раскрывает кулинарные секреты, делится житейскими заботами.

Instagram @babushka.inostranka

Елена Ваенга у себя в Instagram написала, что на деле — это не милый аккаунт бабушки, а очередная бизнес-страница. Знаменитость обвинила Ольгу Ивановну в игре человеческими чувствами, что она использует доверчивость русского народа. Более того, зашла на ее с страницу и написала несколько гневных комментариев.

В ответ Ольга Ивановна удивилась, чем же смогла задеть чувства артистки.

« Елена Ваенга совершенно не знает меня, не знает мои проблемы, как и зачем я стала блогером. И лучше ей вообще не знать этого. От такого человека никакого понимания, поддержки да даже добрых слов не дожд ешься. А ведь она сама мать и у нее есть мама ».

За бабушку вступилась дочь Ирина Лилло. В Instagram она призвала подписчиков поддержать ее маму, а 5-tv.ru раскрыла подробности блогерской карьеры Ольги Ивановны.

«Для моей мамы жизнь только началась, когда она создала свой блог. Потому что она после операции тяжелой очень трудно восстанавливалась, и внуки живут далеко, да и мы редко видимся. Она создала свой блог и очень быстро получила свои 25 тысяч (подписчиков — Прим. ред.) совершенно без рекламы и вкладывания денег», — сообщает Ирина Лилло.

Дочь объясняет успех мамы тем, что она вкладывает в рецепты и советы душу, а каждый пост пишет сама. Как вдруг публичный человек уровня Ваенги позволяет себе оскорбительные высказывания.

Сама Ольга Ивановна в интервью 5-tv.ru рассказала, что она не гонится за подписчиками, для нее важно общение с людьми, которые понимают и любят ее.

Подписчики Ольги Ивановны и Ирины Лилло атаковали страницу певицы, отправляя жалобы администрации сервиса. Возмущенные люди написали десятки нелицеприятных комментариев под постами Ваенги, из-за чего та вскоре ограничила доступ к своей странице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Юрий Хованский жестко раскритиковал еду из ресторана Бузовой.