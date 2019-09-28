«Полный слив»: Блогер Юрий Хованский жестко раскритиковал еду из ресторана Бузовой

Известный видеоблогер и рэпер Юрий Хованский опубликовал на своем YouTube-канале новое видео, в котором продегустировал еду из ресторана российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

Светская львица открыла заведение, позиционирующее себя как кафе здорового питания, однако блюда, которые в нем подаются, нельзя назвать совсем диетическими, да и к тому же их вкусовые качества явно уступают еде из других мест, уверен Хованский.

Чтобы не ошибиться в оценке ассортимента, видеоблогер заказал сразу целый ряд блюд из ресторана теледивы, в том числе супы, бургеры, пиццу, хот-доги, салаты, пасту, компоты и смузи. Вместе со своим приятелем молодой человек поочередно попробовал каждый «деликатес» и высказывал свое мнение.

В большинстве случаев «кулинарные шедевры» ресторана Бузовой блогеру совсем не нравились. Хованский назвал их «полным сливом» и пришел к выводу, что не стал бы рекомендовать знакомым заведение светской львицы. По мнению блогера, блюдам не хватает изысканности. В ресторане знаменитости действительно можно найти еду на любой вкус, однако назвать ее аппетитной совсем нельзя.

«Искусство хорошего повара заключается в том, чтобы даже полезную пищу готовить вкусно», — заключил Хованский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова рассказала о Владивостоке.