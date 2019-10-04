«Думаете, солнце?»: Галкин не исключил, что случайно снял на видео НЛО

Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин поделился у себя в сторис в Instagram кадрами с необычными красными пятнами на небе. Он предположил, что столкнулся с неопознанным летающим объектом (НЛО).

На видеороликах, опубликованных Галкиным, в рассветном небе видны две параллельные линии красного цвета — короткая сверху и длинная снизу. При небольшой смене ракурса верхняя линия превращается в точку. В результате образуется фигура, похожая на треугольник.

«А это сегодня с ранья. Может, Кате Лель показать?» — подписал артист первый ролик.

«Думаете солнце?» — спросил Галкин поклонников во втором видео.

Отсылка к Кате Лель связана с тем, что ранее певица рассказывала о своем контакте с НЛО в Нальчике. В одном из интервью певица абсолютно серьезно сообщила, что в 16 лет осталась без зубов из-за встречи с внеземной цивилизацией. Как сообщал 5-tv.ru, в июне Катя Лель обещала опубликовать «невероятные новости» об НЛО.

Что касается шоумена, то он не забывает о жанре пародии. Ранее 5-tv.ru опубликовал видео, на котором Галкин поет песню «Проводы любви» голосом Вахтанга Кикабидзе.