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«Король импровизации»: Максим Галкин в аэропорту спародировал Вахтанга Кикабидзе

, 19:48 Видео 99

Юморист исполнил песню грузинского артиста «Проводы любви».

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин в очередной раз развеселил подписчиков в социальной сети. В своем Instagram-аккаунте ведущий опубликовал видео, на котором пародирует советского и грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе. Комик исполняет популярную композицию «Проводы любви», стараясь повторить манеру исполнения певца.

Забавный видеоролик был снят прямо в аэропорту. Перед отправлением самолета Галкин решил зайти подкрепиться и после разговора с официантом устроил настоящее шоу для всех сотрудников заведения. Вспомнить строчки Кикабидзе юмориста заставил тот факт, что до рейса, как и в песне знаменитого артиста, осталось ровно полчаса.

Поклонники Галкина высоко оценили его вокальные данные и умение мгновенно перевоплощаться. В комментариях они назвали шоумена гением и талантливым дарованием.

«Максим, Вы — восьмое чудо света!»

«Приколист!»

«Браво, Максим! Просто спасибо за поток света, добра и улыбку на моем лице!»

«Голос прям сильно похож на Кикабидзе. Одно слово — талант!»

«Король импровизации! Вас вижу, и настроение поднимается!» — восхищались фоловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Галкин в своем аккаунте в Instagram опубликовал короткое видео, на котором показал поклонникам фокус с iPhone.

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