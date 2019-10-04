Вышедший из строя металлический шлагбаум повредил Bentley жены депутата Слуцкого

Супруга депутата Госдумы Леонида Слуцкого Лидия Лыскова попала в ДТП на Рублево-Успенском шоссе. Кроссовер Bentley Bentayga, которым она управляла, получил значительные повреждения после нескольких ударов по нему металлическим шлагбаумом.

Инцидент произошел 4 октября 2019 года. Лыскова выезжала на автомобиле с территории одного из элитных коттеджных поселков на Рублевке. В тот момент, когда она проезжала через контрольно-пропускной пункт, техника вышла из строя. Металлический шлагбаум начал подниматься и опускаться, несколько раз ударив по крыше внедорожника.

Супруга Леонида Слуцкого вызвала на место происшествия сотрудников правоохранительных органов. Они зафиксировали, что иномарка получила значительные повреждения. Вмятины образовались по всему кузову, пишет сайт KP.RU со ссылкой на источник.

Теперь автомобилю стоимостью около 15 миллионов рублей потребуется дорогостоящий ремонт. Bentley Bentayga был застрахован. Кроме него, в автопарке супруги народного избранника есть еще два автомобиля представительского класса.

Гораздо меньше повезло Сабине Агаларовой. Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Bentley сестры певца Эмина Агаларова влетела «Газель».