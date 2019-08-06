Сестра певца Эмина Агаларова попала в аварию на своем Bentley в Москве

Сестра Эмина Агаларова Сабина попала в аварию. Агаларова двигалась на дорогом Bentley по улицам Москвы. В какой-то момент в ее автомобиль сзади влетела «Газель». По словам сестры певца, виновник ДТП — владелец отечественного грузовика.
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Сотрудники ГИБДД проводят по данному факту проверку. Правоохранительным органам предстоит выяснить, кто действительно виновен в аварии. Сабина Агаларова утверждает, что в ДТП «пострадала» лишь ее машина класса люкс. Пассажиры Bentley и «Газели» остались живыми и невредимыми.
Сабина приходится сестрой известному азербайджанскому певцу и бизнесмену — 39-летнему Эмину Агаларову.
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