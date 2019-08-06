Сестра певца Эмина Агаларова попала в аварию на своем Bentley в Москве

Сестра Эмина Агаларова Сабина попала в аварию. Агаларова двигалась на дорогом Bentley по улицам Москвы. В какой-то момент в ее автомобиль сзади влетела «Газель». По словам сестры певца, виновник ДТП — владелец отечественного грузовика.

ВКонтакте @kladovayanewmsk_today

Миллионер Денис Ребров рассказал о чувствах к Диане Шурыгиной

«Мы стояли на светофоре под красный сигнал, когда сзади в нас влетел грузовик. Оказалось, что в этот грузовик сзади тоже въехала фура, водитель которой перепутал зеленую стрелку светофора с основным сигналом», — рассказала родственница знаменитости. Об этом сообщает сайт КР. RU.

Сотрудники ГИБДД проводят по данному факту проверку. Правоохранительным органам предстоит выяснить, кто действительно виновен в аварии. Сабина Агаларова утверждает, что в ДТП «пострадала» лишь ее машина класса люкс. Пассажиры Bentley и «Газели» остались живыми и невредимыми.

«Мы все живы, никто не пострадал», — утверждает сестра Агаларова.

Сабина приходится сестрой известному азербайджанскому певцу и бизнесмену — 39-летнему Эмину Агаларову.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Эмин Агаларов показал свое роскошное поместье изнутри.