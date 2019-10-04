Бузова спровоцировала споры среди фанатов неоднозначным концертным костюмом

Певица и телеведущая Ольга Бузова выложила на своей странице в Instagram видео с концерта в Барнауле. Звезда осталась довольна своим выступлением, но в комментариях идут жаркие споры о ее концертном наряде.
«Чтобы понять, что происходит на моих концертах, нужно на них быть», — гордо подписала Бузова почти пятиминутный видеоролик.
Люди в комментариях разделились на два лагеря. Одни восторгались выступлением певицы, а другие ругали за вульгарность. Массу внимания привлек к себе эпатажный костюм певицы, пишет Утро.ру
«Костюм из облезлого бобра»;
«Твои трусы омерзительны, и как ты трогаешь вечно себя — это вообще фууу! Оденься наконец-то»;
«Ну почему такая одежда? Господи, оденьте ее красиво», — призвали противники Бузовой.
Им активно отвечали фанаты певицы, называющие себя бузятами.
«Барнаул любит тебя»;
«Ты нереальная. Барнаул запомнил и будет ждать с новым шоу. Спасибо за эмоции»;
«Оля, ты настоящая, я видела это вчера на твоем концерте. Спасибо за концерт», — возразили сторонники певицы.
Ольга Бузова ранее отправилась в большой гастрольный тур по городам России. Она неоднократно рассказывала, что сильно устает в поездке. Как сообщал 5-tv.ru, после одного из концертов Бузова нежно прижала к груди своего уставшего директора.