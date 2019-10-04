Бузова спровоцировала споры среди фанатов неоднозначным концертным костюмом

Певица и телеведущая Ольга Бузова выложила на своей странице в Instagram видео с концерта в Барнауле. Звезда осталась довольна своим выступлением, но в комментариях идут жаркие споры о ее концертном наряде.

«Чтобы понять, что происходит на моих концертах, нужно на них быть», — гордо подписала Бузова почти пятиминутный видеоролик.

Люди в комментариях разделились на два лагеря. Одни восторгались выступлением певицы, а другие ругали за вульгарность. Массу внимания привлек к себе эпатажный костюм певицы, пишет Утро.ру

«Костюм из облезлого бобра»;

«Твои трусы омерзительны, и как ты трогаешь вечно себя — это вообще фууу! Оденься наконец-то»;

«Ну почему такая одежда? Господи, оденьте ее красиво», — призвали противники Бузовой.

Им активно отвечали фанаты певицы, называющие себя бузятами.

«Барнаул любит тебя»;

«Ты нереальная. Барнаул запомнил и будет ждать с новым шоу. Спасибо за эмоции»;

«Оля, ты настоящая, я видела это вчера на твоем концерте. Спасибо за концерт», — возразили сторонники певицы.

Ольга Бузова ранее отправилась в большой гастрольный тур по городам России. Она неоднократно рассказывала, что сильно устает в поездке. Как сообщал 5-tv.ru, после одного из концертов Бузова нежно прижала к груди своего уставшего директора.