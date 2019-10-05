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  4. Новейшая подлодка Тихоокеанского флота вышла на испытания в Балтийское море

Новейшая подлодка Тихоокеанского флота вышла на испытания в Балтийское море

, 0:38 Фото 28

Специалисты проверят основные параметры корабля и всех его устройств, механизмов и оборудования.

Фото: admship.ru

Подводная лодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота, направилась на испытания в Балтийское море, сообщает пресс-служба компании.

Госкомиссия проверит основные параметры всех устройств, оборудования, оценит управляемость субмарины на разных ходовых режимах за время выполнения предусмотренной программы погружений. «Адмиралтейские верфи» планируют провести испытания в один этап, без возвращения субмарины на завод до завершения программы.

По окончанию испытаний подлодка придет на завод для ревизии и чистовой отделки, и комиссия займется оформлением приемного акта. Как сообщалось, Минобороны заключило с «Адмиралтейскими верфями» контракт на строительство шести таких субмарин для Тихоокеанского флота.

Ранее 5-tv.ru писал, что военный эксперт оценил способность подлодок «Борей» по уничтожению городов США.

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