«Богиня» Поклонники в восторге от естественной красоты Стеши Маликовой

Юная российская модель и певица Стефания Маликова покорила подписчиков в Instagram новой фотосессией в домашней обстановке. Дочь народного артиста выложила несколько видео, на которых с прелестной улыбкой позирует фотографу Анне Савко.

В отличие от многих ее коллег — завсегдатаев соцсети — Стеша не демонстрирует оголенные части тела. Тем не менее, на страницу в Instagram 19-летней девушки подписаны почти 500 тысяч человек.

К роликам модель также приложила два снимка. На одном она делает селфи у зеркала в сером топе и эффектных джинсах-клеш.

Instagram @steshamalikova

На втором запечатлен огромный букет роз, но кто их подарил Стефании, осталось загадкой. Впрочем, удивляться такому вниманию поклонников Маликовой не приходится.

Instagram @steshamalikova

Фолловеры в комментариях выразили восхищение красотой девушки.

«Сногсшибательная конфетка!»

«Стеша, богиня красоты!»

«Вот у кого еще есть такая улыбка?»

«Удачи тебе во всем, будь счастлива и получай удовольствие от того, что ты делаешь»;

«Красотка внеземных масштабов!» — откликнулись под постом многочисленные обожатели.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стефания Маликова показала годовалого брата.