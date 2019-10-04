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  4. «Богиня» Поклонники в восторге от естественной красоты Стеши Маликовой

«Богиня» Поклонники в восторге от естественной красоты Стеши Маликовой

, 22:18 Видео 95

Дочь певца и композитора показала подписчикам фрагменты фотосессии и огромный букет роз от неизвестного поклонника.

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Фото, видео: Instagram @steshamalikova

Юная российская модель и певица Стефания Маликова покорила подписчиков в Instagram новой фотосессией в домашней обстановке. Дочь народного артиста выложила несколько видео, на которых с прелестной улыбкой позирует фотографу Анне Савко.

В отличие от многих ее коллег — завсегдатаев соцсети — Стеша не демонстрирует оголенные части тела. Тем не менее, на страницу в Instagram 19-летней девушки подписаны почти 500 тысяч человек.

К роликам модель также приложила два снимка. На одном она делает селфи у зеркала в сером топе и эффектных джинсах-клеш.

Instagram @steshamalikova

На втором запечатлен огромный букет роз, но кто их подарил Стефании, осталось загадкой. Впрочем, удивляться такому вниманию поклонников Маликовой не приходится.

Instagram @steshamalikova

Фолловеры в комментариях выразили восхищение красотой девушки.

«Сногсшибательная конфетка!»

«Стеша, богиня красоты!»

«Вот у кого еще есть такая улыбка?»

«Удачи тебе во всем, будь счастлива и получай удовольствие от того, что ты делаешь»;

«Красотка внеземных масштабов!» — откликнулись под постом многочисленные обожатели.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стефания Маликова показала годовалого брата.

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