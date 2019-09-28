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  4. Фото: Стефания Маликова показала годовалого брата

Фото: Стефания Маликова показала годовалого брата

, 19:13 Фото 793

Дочь популярного певца Дмитрия Маликова выложила в Instagram редкий семейный снимок.

Фото: Instagram @steshamalikova

Дочь певца Дмитрия Маликова — 19-летняя Стефания — выложила в Instagram редкий снимок, на котором запечатлен ее годовалый брат Марк, передает Teleprogramma.Pro.

«Мой идеальный вид в субботу», подписала девушка фотографию с малышом, который одет в пижаму и смешную шапочку.

Instagram @steshamalikova

Подписчики Стефании Маликовой, в свою очередь, отметили, что Марк растет очень красивым мальчиком и пожелали ему здоровья.

Марк — общий сын артиста и Елены Изаксон, с которой Дмитрий Маликов живет с 1992 года. Малыш появился на свет в январе 2018 года. По словам певца, они воспитывают Марка на сказках и пока не разрешают пользоваться гаджетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Маликов относится к алкоголю.

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