Фото: Стефания Маликова показала годовалого брата

Дочь певца Дмитрия Маликова — 19-летняя Стефания — выложила в Instagram редкий снимок, на котором запечатлен ее годовалый брат Марк, передает Teleprogramma.Pro.

«Мой идеальный вид в субботу», — подписала девушка фотографию с малышом, который одет в пижаму и смешную шапочку.

Instagram @steshamalikova

Подписчики Стефании Маликовой, в свою очередь, отметили, что Марк растет очень красивым мальчиком и пожелали ему здоровья.

Марк — общий сын артиста и Елены Изаксон, с которой Дмитрий Маликов живет с 1992 года. Малыш появился на свет в январе 2018 года. По словам певца, они воспитывают Марка на сказках и пока не разрешают пользоваться гаджетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Маликов относится к алкоголю.