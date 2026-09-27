«Гуляли три дня»: Семенович раскрыла подробности своей помолвки

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 18 0

Артистка поделилась эмоциями после того, как стала невесткой.

Когда пройдет свадьба Анны Семенович — ответ певицы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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Анна Семенович после предложения руки и сердца отмечала помолвку три дня

После предложения руки и сердца от предпринимателя Дениса Шреера певица Анна Семенович закатила праздничное торжество, растянувшееся на несколько дней. О деталях помолвки она рассказала в беседе с Super.ru.

«Помолвка прошла прекрасно: гуляли три дня, потом неделю болели. Но было весело. У нас был просто праздничный ужин со всеми близкими. Кто-то не смог прийти. Планировалось около 20 человек, но получилось где-то 15», — заявила артистка.

Исполнительница отметила, что, не все друзья смогли разделить ее радость: одни были вынуждены задержаться в Санкт-Петербурге, а кто-то не смог вылететь из Сочи. Тем не менее, она подчеркнула, что праздник прошел в теплой и уютной атмосфере.

При этом с торжеством Семенович не торопится. По ее словам, оно состоится минимум через полгода. Окончательное место проведения свадьбы пока не выбрано, но певица намекнула, что в списке вариантов есть Москва, Сочи и даже Мальдивы.

Анна также поделилась эмоциями по случаю обретения нового статуса. Она заявила, что быть невесткой ей очень приятно, а хорошего настроения в жизни стало заметно больше.

«Со мной мой любимый мужчина. Я счастлива», — добавила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Семенович согласилась стать женой Шреера. Кроме того, певица в социальной сети похвасталась кольцом, которое ей подарил избранник.

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