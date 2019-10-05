Гороскоп на 5 октября: Весы, доверяйте, но проверяйте!

Раки, пришло время пересмотреть свой жизненный выбор. Окружите себя людьми, у которых есть чему поучиться. Глядя на них, произойдет и ваш внутренний рост. Каждый маленький шаг, сделанный в правильном направлении, приблизит вас к осуществлению мечты.

Близнецы, отличный способ упустить свое счастье, все время говоря себе, что это временное явление и дальше непременно будет хуже. Перестаньте себя изводить! Откройте душу миру и впустите новое в свою жизнь.

Тельцы, не бегите от проблем. Для того, чтобы их не стало, их необходимо решать. Отличным вариантом будет провести время с родными и друзьями. Расскажите им, что вас беспокоит, и с большой вероятностью, вы найдете нужное решение.

Овен, контроль — это иллюзия. Невозможно все время находится в рамках, ведь «если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Эта пора вашей жизни требует максимального расслабления. Есть вещи, которые от вас не зависят. Сходите, к примеру, на массаж или помедитируйте.

Водолей, единственные сложности, с которыми вы сталкиваетесь это те, что вы сами создаете. Овен, контроль — это иллюзия. Невозможно все время находится в рамках, ведь «если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Эта пора вашей жизни требует максимального расслабления. Рыбы, отличное время для творческого саморазвития.

♌ Лев

Лев, не обязательно все взваливать на свои плечи. Расставьте правильно приоритеты. Попробуйте довериться другим, и вы будете довольны результатом. Продуктивность гораздо важнее собственных амбиций. И еще — сегодня лучше лечь спать пораньше.

Космический совет: делегируйте полномочия.

♍ Дева

Девы, займитесь своим самочувствием. Сейчас отличное время для занятий спортом — сделайте приседания, ешьте здоровую пищу. Но самое главное — избавьтесь от дурных мыслей. Для некоторых из вас этот день принесет возможность осознать готовность к переменам.

Космический совет: займитесь здоровьем.

♎ Весы

Весы, не все люди одинаково искренние. Есть те, кто играет, в том числе и с чувствами других людей. Постарайтесь избегать общения с ними. Кстати, ожидайте собеседника от общения с которым получите такое наслаждение, какое не испытывали уже очень давно.

Космический совет: доверяйте, но проверяйте.

♏ Скорпион

Скорпионы, черная полоса скоро закончится. Постарайтесь, взять из этой ситуации по максимуму. Теперь вы знаете, что можете преодолеть многое — в вас есть то мужество и сила духа, которые позволяют справляться с невзгодами с высоко поднятой головой.

Космический совет: признайте свои ошибки.

♐ Стрелец

Уверенность в себе не была твоей сильной стороной, Стрелец. Но скоро вы сможете по-настоящему насладиться результатами своего труда, ведь вы приложили столько усилий для этого. Прежде чем принимать важные решения проанализируйте их, используя как голову, так и сердце. Космический совет: будьте честны с собой.

♑ Козерог

Козерог, хватит обвинять мир в своих несчастьях. Это только породит негатив в вашу сторону со стороны окружения. Для начала — надо перестать себя жалеть. Отпустите тех, кто не оправдал ваши ожидания, и прекратите сравнивать свое прошлое с настоящим. Космический совет: хватит ныть.

♒ Водолей

Водолей, единственные сложности, с которыми вы сталкиваетесь это те, что вы сами создаете. Позвольте своему воображению перенести вас в страну безграничных возможностей. Сегодняшний день принесет массу позитивных эмоций, если будете двигаться согласно этому плану.

Космический совет: создай магию в своей жизни.

♊ Рыбы

Рыбы, отличное время для творческого саморазвития. Музыка, искусство, театр? Вспомните то, что вы когда-то очень любили, но быт отправил эти вещи на задворки вашей жизни. Позвольте себе увлечься, возможно даже влюбиться.

Космический совет: воссоединитесь со своим внутренним художником.

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