Популярная телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева извинилась перед Анитой Цой. Накануне, 3 октября, певица записала видеообращение к ней с просьбой разрешить спровоцированную Анастасией неприятную ситуацию.

Накануне этих событий Ивлеева провела в Москве первую встречу с поклонниками. Девушка стояла на сцене и отвечала на вопросы из зала, внезапно Анастасия объявила, что сейчас даст слово Аните Цой.

«Я очень рада, что такие люди смотрят мой блог и присутствуют на моих фан-встречах», — сквозь смех сказала ведущая.

Момент запечатлели на видео, которое вскоре посмотрел муж певицы.

«В этот день я находилась на подготовке спецпроекта. Мне позвонил супруг, спросил где я. Я ответила. И он мне не поверил, потому что в это самое время на сцене клуба ты упоминала мое имя. Видео с твоей фан-вечеринки попало к моему мужу, что и вызвало недоразумение между нами» , — рассказала исполнительница в обращении к Ивлеевой.

Анита и Анастасия не были знакомы ранее. Спустя сутки Ивлеева отреагировала на сообщение.

«Анита, сори за шутку! Действительно, на встрече была девушка, очень похожая на вас. Вот мы и похохмили безобидненько. Кто же знал? Муж, не обижайтесь! Анита по таким мероприятиям не ходит! Всем мир!» — выложила она в «сториз».

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники Аниты Цой обеспокоены результатом пластической операции.