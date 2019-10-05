Популярная телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева извинилась перед Анитой Цой. Накануне, 3 октября, певица записала видеообращение к ней с просьбой разрешить спровоцированную Анастасией неприятную ситуацию.
Накануне этих событий Ивлеева провела в Москве первую встречу с поклонниками. Девушка стояла на сцене и отвечала на вопросы из зала, внезапно Анастасия объявила, что сейчас даст слово Аните Цой.
«Я очень рада, что такие люди смотрят мой блог и присутствуют на моих фан-встречах», — сквозь смех сказала ведущая.
Момент запечатлели на видео, которое вскоре посмотрел муж певицы.
Анита и Анастасия не были знакомы ранее. Спустя сутки Ивлеева отреагировала на сообщение.
Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники Аниты Цой обеспокоены результатом пластической операции.