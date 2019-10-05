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  4. Девушка за рулем такси врезалась в полицейский автомобиль в Москве

Девушка за рулем такси врезалась в полицейский автомобиль в Москве

, 1:11 22

Авария произошла недалеко от станции метро «Речной вокзал».

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Фото, видео: 5-tv.ru

Девушка за рулем такси допустила столкновение с полицейским автомобилем. Авария произошла у станции метро «Речной вокзал» в Москве вечером 4 октября.

Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, машины получили значительные повреждения. В ГИБДД рассказали, что никто из водителей и пассажиров транспортных средств не пострадал.

Обстоятельства ДТП и виновник аварии устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что люди оказались заблокированы в машинах в результате серьезного ДТП в Москве.

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