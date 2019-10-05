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  4. Дебошир стал причиной разворота самолета, летящего из Москвы в Стамбул

Дебошир стал причиной разворота самолета, летящего из Москвы в Стамбул

, 6:22 Видео 63

Появилось видео хулигана, из-за которого лайнер вернулся во «Внуково».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ingo Schulz; МВД России

Экипаж пассажирского рейса «Москва — Стамбул» принял решение вернуться в аэропорт вылета «Внуково», из-за неадекватного мужчины на борту. Как сообщила пресс-служба управления транспорта МВД России по Центральному федеральному округу, 46-летний пассажир, предположительно, находился в состоянии опьянения, кричал на борту, чем беспокоил пассажиров, а на замечания командира воздушного судна не реагировал.

По возвращении правонарушитель был доставлен в дежурную часть. На кадрах мужчина, сидя нога на ногу, разговаривает с полицейскими по-хамски, использует ненормативную лексику, кладет жевательную резинку изо рта прямо на стол правоохранителя.

В отношении гражданина 1973 года рождения были составлены протоколы по факту нарушения правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, а также мелкого хулиганства.

Ранее сообщалось, что самолет Turkish Airlines, направлявшийся из Москвы в Стамбул, вернулся в столичный аэропорт «Внуково» из-за технической неисправности.

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