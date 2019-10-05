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Как бороться с высоким давлением — советы врачей

, 8:40 109

Вместо того, чтобы искусственно понижать давление при помощи специальных препаратов, лучше заняться своим питанием и увеличить физические нагрузки.

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

У людей, страдающих гипертонией, есть риск развития тромбоза, появления инсульта или сердечного приступа, поэтому, чтобы предотвратить негативные последствия заболевания, необходимо заняться своим здоровьем и понизить давление, сообщает «Медикфорум».

Самый простой способ снизить показатели на тонометре — прием специальных препаратов: ингибиторов АПФ и диуретиков. Однако медики, прежде всего, рекомендуют скорректировать рацион питания и начать заниматься спортом.

По словам профессора Университетской клиники Мангейма Бернхарда Крамера, понизить давление поможет похудение. Если сбросить даже четыре лишних килограмма, можно чувствовать себя гораздо лучше.

Не менее важно включить в свой рацион преимущественно легкую пищу: фрукты, овощи, нежирные молочные продукты и отказаться от соли.

Вместе с этим нельзя забывать о физических нагрузках. Специалисты советуют заниматься спортом: ездить на велосипеде, бегать, плавать. Оказывается, 150 минут активности в неделю укрепляют сосуды и сердце.

Из продуктов понизить давление помогут свекольный сок, боярышник, чеснок и магний. Поэтому врачи рекомендуют выпивать до четверти литра сока в день и употреблять 300–500 миллиграммов магния, который помогает расслабить сосуды.

Некоторым в борьбе с гипертонией также будет полезно посещение сауны. Однако этот способ не подходит для людей с серьезными проблемами со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи назвали лучший способ профилактики рака.

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