При строительстве супермаркета в Алтайском крае нашли человеческие скелеты

При строительстве супермаркета в селе Смоленском Алтайского края были обнаружены два человеческих скелета. По факту инцидента проводится доследственная проверка. Кроме того, с целью определить давность захоронения назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК РФ.

Как отмечает агентство, есть вероятность, что найденные останки принадлежат священнослужителям. На это указывает тот факт, что в одной из могил была обнаружена одежда, похожая на рясу. Кроме того, ранее на месте строительства супермаркета располагалась церковь.

По словам настоятеля местного храма Алексия Штыка, до 1930-х годов там стоял храм Смоленской иконы Божьей Матери, который впоследствии был разрушен. Священник сообщил, что после завершения всех экспертиз скелеты планируется перезахоронить на территории действующей церкви.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мертвый пекарь-немец восемь лет пролежал в квартире с собакой.