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  4. «Ну, что за лапочка!» Лиза Галкина сделала папе забавный массаж — видео

«Ну, что за лапочка!» Лиза Галкина сделала папе забавный массаж — видео

, 9:35 Видео 310

В стандартные «рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» шестилетняя малышка привнесла авторские элементы.

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Фото, видео: Instagram @elizaveta_galkinaa

В фанатском Instagram-аккаунте Лизы Галкиной опубликовано видео, на котором малышка делает звездному папе Максиму авторский массаж. Ролик на камеру телефона сняла мама девочки Алла Пугачева. Забавная публикация вновь заставила пользователей соцсети смеяться и плакать от умиления.

«Лиза и ее волшебные руки», — подписан пост.

На кадрах малышка делает стандартный массаж «рельсы-рельсы, шпалы-шпалы», однако привносит в него новые элементы — например, выдумывает различные фразочки, которых в изначальной версии стишка не было.

«Пощипали. Дорогие друзья, мальчики и девочки. Приезжайте ко мне в гости. Точка, точка, точка!» — декламирует в ролике дочка Галкина и Пугачевой.

Поклонники звездного семейства пришли в восторг от нового видео. Лиза Галкина в очередной раз покорила подписчиков своими обаятельностью и харизматичностью. Нежность и тепло, которые дочь демонстрирует по отношению к отцу, не оставила фанатов равнодушными.

«Трогательно до слез!»

«Какой чудесный ребенок»;

«Волшебница дочурка!»

«Ну, что за лапочка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Галкина эмоционально посмотрела футбол.

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