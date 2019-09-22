«Столько позитива!» Дети Галкина и Пугачевой эмоционально посмотрели футбол

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой топовые контент-мейкеры российского Instagram. Не проходит и дня без опубликованных в соцсети трогательных или юмористических роликов с участием шестилетних Лизы и Гарри. На этот раз в фанатском аккаунте разместили архивное видео, в котором наследники звездной пары эмоционально болеют за российскую футбольную сборную.

«Оле, оле, оле, Россия — вперед!» — декламирует на кадрах сын Галкина.

Поклонники Лизы и Гарри пришли в восторг от милого видео, на котором дети искренне радуются победе российских футболистов.

«Какие вы все настоящие!»

«Необыкновенные детки! Один позитив, каждый день смотрю их!»

«Жизнь бьет ключом!»

«Милые дети. Столько позитива от просмотра», — написали фолловеры.

Лиза и Гарри Галкины отпраздновали шестой день рождения 18 сентября 2019 года. В комментариях к поздравительному посту от отца с добрыми пожеланиями отметились более десяти тысяч пользователей, которые души не чают в искренних и харизматичных детях знаменитостей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Галкина сделала папе массаж.