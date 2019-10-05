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Страховщики назвали самый опасный для жизни вид транспорта

, 14:28 Видео 54

Национальный союз страховщиков ответственности сравнил шансы выжить в авариях на различных видах транспорта.

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Фото, видео: ТАСС/Мальгавко Сергей, /ZEUS, /Бобылев Сергей, /Смирнов Владимир

Эксперты Национального союза страховщиков ответственности сравнили шансы выжить в авариях на разных видах транспорта и определили, на чем передвигаться опаснее всего.

По словам вице-президента союза Светланы Гусар, самому большому риску подвергаются те, кто путешествует на вертолете. В случае его крушения соотношение выживших к раненым составляет один к одному, пишет «Экономика сегодня».

Те, кто выбрал в качестве средства передвижения речной или морской транспорт, подвергаются меньшей опасности. В случае аварии на корабле на одного погибшего приходится 13 раненых.

Пассажиры наземного транспорта, как правило, гибнут в автокатастрофах реже всего. В случае аварии с автобусом на одного погибшего приходится 26 пострадавших. В ДТП с поездом соотношение погибших и пострадавших составляет один к 44.

Больше всего шансов выжить у пассажиров трамвая: при аварии с его участием на одного погибшего приходится 115 пострадавших.

Автомобильные аварии специалистами Национального союза страховщиков ответственности не рассматривались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ГИБДД рассказали о самых опасных дорогах и главной причине ДТП.

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