Страховщики назвали самый опасный для жизни вид транспорта

Эксперты Национального союза страховщиков ответственности сравнили шансы выжить в авариях на разных видах транспорта и определили, на чем передвигаться опаснее всего.

По словам вице-президента союза Светланы Гусар, самому большому риску подвергаются те, кто путешествует на вертолете. В случае его крушения соотношение выживших к раненым составляет один к одному, пишет «Экономика сегодня».

Те, кто выбрал в качестве средства передвижения речной или морской транспорт, подвергаются меньшей опасности. В случае аварии на корабле на одного погибшего приходится 13 раненых.

Пассажиры наземного транспорта, как правило, гибнут в автокатастрофах реже всего. В случае аварии с автобусом на одного погибшего приходится 26 пострадавших. В ДТП с поездом соотношение погибших и пострадавших составляет один к 44.

Больше всего шансов выжить у пассажиров трамвая: при аварии с его участием на одного погибшего приходится 115 пострадавших.

Автомобильные аварии специалистами Национального союза страховщиков ответственности не рассматривались.

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