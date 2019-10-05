Российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев длительное время страдал от избыточного веса. Быть поваром и оставаться стройным сложно, ведь всегда нужно пробовать что-то съестное на кухне. Однако телевизионной звезде удалось взять себя в руки и привести тело в порядок. Благодаря диете знаменитость похудел на 20 килограмм и рассказал фанатам, как ему это удалось.
По словам Константина Ивлева, он полностью отказался от употребления в пищу мяса и сократил количество хлеба в рационе. Теперь шеф-повар кушает мучные изделия исключительно по утрам, пишет Starhit. Помимо правильного питания звезде помог сбросить вес спорт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Константин Ивлев может съесть сосиску сырой.