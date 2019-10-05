Российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев длительное время страдал от избыточного веса. Быть поваром и оставаться стройным сложно, ведь всегда нужно пробовать что-то съестное на кухне. Однако телевизионной звезде удалось взять себя в руки и привести тело в порядок. Благодаря диете знаменитость похудел на 20 килограмм и рассказал фанатам, как ему это удалось.

«Потерял уже точно 20 килограмм. Как? Шучу — мол, секс, наркотики и рок-н-ролл! Ну, а если серьезно, пересмотрел рацион », — поделился телеведущий кулинарного шоу.

Instagram @ivlevchef

По словам Константина Ивлева, он полностью отказался от употребления в пищу мяса и сократил количество хлеба в рационе. Теперь шеф-повар кушает мучные изделия исключительно по утрам, пишет Starhit. Помимо правильного питания звезде помог сбросить вес спорт.

«Выбираюсь периодически в бассейн. Я легко привык к новому режиму питания. Вес по-прежнему уходит. Думаю, не остановлюсь на достигнутом. Уже выбросил почти всю старую одежду и обновил гардероб! » — с гордостью заявил шеф-повар.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Константин Ивлев может съесть сосиску сырой.