В Госдуме оценили заявление главы МИД Грузии о возобновлении авиасообщения с РФ

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о возобновлении авиасообщения между Тбилиси и Москвой. По словам дипломата, Грузия желает, чтобы прямые рейсы в РФ возобновились как можно скорее.

В свою очередь, Морозов в интервью RT отметил, что политика грузинских властей не способствует восстановлению отношений государств, хотя, безусловно, заявление МИД Грузии является очень важным для России.

Депутат считает, что для налаживания контактов двух стран необходимо «сменить риторику и перейти к конструктивному взаимодействию». До тех пор, пока этого не произойдет, у российских туристов нет достаточных гарантий безопасности, подчеркнул политик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась за путь диалога с Россией.