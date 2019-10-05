Директор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский в интервью URA.RU прокомментировал статистику рождаемости в России. По словам эксперта, в РФ, как и в других передовых странах, женщины не готовы иметь более двух детей.
Специалист считает, что такая тенденция объясняется не только материальными факторами. В данном случае также играет роль изменение образа жизни россиянок.
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Комментируя слова зампреда правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой, которая ранее призвала женщин рожать, эксперт отметил, что это выбор каждого, поэтому он сомневается, что семьи прислушаются к вице-премьеру.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему россиянки стали выходить замуж ближе к 30 годам.