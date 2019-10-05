Директор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский в интервью URA.RU прокомментировал статистику рождаемости в России. По словам эксперта, в РФ, как и в других передовых странах, женщины не готовы иметь более двух детей.

Специалист считает, что такая тенденция объясняется не только материальными факторами. В данном случае также играет роль изменение образа жизни россиянок.

« Возможно сейчас (на это влияет — Прим.ред.) сам образ жизни и тот баланс времени, которым располагает семья. У женщин появляется масса других жизненных задач », — пояснил Вишневский.

Комментируя слова зампреда правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой, которая ранее призвала женщин рожать, эксперт отметил, что это выбор каждого, поэтому он сомневается, что семьи прислушаются к вице-премьеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему россиянки стали выходить замуж ближе к 30 годам.