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  4. Почему россиянки мало рожают — комментарий эксперта

Почему россиянки мало рожают — комментарий эксперта

, 13:16 38

Анатолий Вишневский прокомментировал существующую демографическую ситуацию в России.

Фото: ТАСС/Терещенко Михаил

Директор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский в интервью URA.RU прокомментировал статистику рождаемости в России. По словам эксперта, в РФ, как и в других передовых странах, женщины не готовы иметь более двух детей.

Специалист считает, что такая тенденция объясняется не только материальными факторами. В данном случае также играет роль изменение образа жизни россиянок.

«Возможно сейчас (на это влияет — Прим.ред.) сам образ жизни и тот баланс времени, которым располагает семья. У женщин появляется масса других жизненных задач», — пояснил Вишневский.

Комментируя слова зампреда правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой, которая ранее призвала женщин рожать, эксперт отметил, что это выбор каждого, поэтому он сомневается, что семьи прислушаются к вице-премьеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему россиянки стали выходить замуж ближе к 30 годам.

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