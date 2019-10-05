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Сотрудники уголовного розыска отмечают профессиональный праздник

, 15:19 Видео 78

История праздника восходит к 1918 году. Ровно 101 год назад 5 октября Наркомат внутренних дел РСФСР утвердил Положение об организации отделов уголовного розыска.

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Фото, видео: ТАСС/Кухмарь Кирилл, /Шогин Александр, /Коротаев Артем, /Шогин Александр, voenpro.ru

Сотрудники уголовного розыска в субботу, 5 октября, отмечают профессиональный праздник. Традиция восходит к 1918 году. Ровно 101 год назад решением Наркомата внутренних дел РСФСР была создана специальная оперативная служба криминальной милиции.

С тех пор в правоохранительных органах стали действовать специальные подразделения «для охраны порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом». Уголовный розыск постепенно развивался и совершенствовался и со временем стал самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД.

Уже в дореволюционный период сотрудники уголовного розыска высоко ценились руководством московской милиции. В службу входили настоящие профессионалы своего дела, которые знали местных нарушителей в лицо и могли определить, кто стоит за тем или иным преступлением.

Опытные специалисты занимались подготовкой новых кадров, направляемых в Московский уголовный розыск (МУР) из солдат и рабочих. В результате к 1920 году уровень преступности в столице удалось значительно сократить. Число разбоев и убийств по сравнению с 1918 уменьшилось в три раза, а количество грабежей — в девять раз. Такие поразительные успехи снискали МУР славу одной из лучших криминальных служб страны.

Сейчас уголовный розыск — одно из наиболее важных подразделений МВД. Сотрудники розыскной службы зачастую раскрывают преступления, рискуя собственной жизнью. Работа специалистов требует внимательности и ответственности. В их задачи входит: борьба с терроризмом и преступностью, пресечение незаконного оборота оружия и многое другое.

Ежегодно профессионалы раскрывают более половины уголовных дел и позволяют гражданам РФ жить в спокойствии и безопасности. В субботу, 5 октября, за заслуги перед отечеством их благодарит вся страна. Коллеги и близкие поздравляют специалистов с праздником, а особо отличившиеся получают ведомственные награды на работе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 3 сентября в России отмечался День солидарности в борьбе с терроризмом.

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