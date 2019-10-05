«Красивая и грешная?» Кети Топурия опубликовала провокационное фото в домашнем халатике

Кети Топурия все чаще радует подписчиков в Instagram сочными соблазнительными снимками. На этот раз солистка музыкальной группы А’Студио опубликовала в соцсеть снимок, на котором предстала практически обнаженной. Самые «интересные» места идеальной фигуры певицы прикрывал домашний белый пушистый халат.
«Невзрачное личико и плохая фигура многим женщинам помогли попасть в рай», — подписала пост знаменитость.
Поклонники Кети Топурии пришли в полнейший восторг от откровенного и «горячего» снимка кумира. Большинство фанатов отметили — их любимице рай точно не грозит, ведь она настоящая красотка! Подписчики одарили звезду сотнями восхищенных комментариев и поставили фотографии более 50 тысяч лайков.
«Красотка!»
«Какая же вы красивая и неординарная!»
«Ты лучшая!»
«Красивая и грешная, типа?» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кети Топурия подтвердила новый роман и показала бойфренда.