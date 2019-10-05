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  4. «Красивая и грешная?» Кети Топурия опубликовала провокационное фото в домашнем халатике

«Красивая и грешная?» Кети Топурия опубликовала провокационное фото в домашнем халатике

, 15:00 Фото 101

Певица все чаще стала радовать подписчиков сочными соблазнительными снимками.

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Фото, видео: Instagram @keti_one_official

Кети Топурия все чаще радует подписчиков в Instagram сочными соблазнительными снимками. На этот раз солистка музыкальной группы А’Студио опубликовала в соцсеть снимок, на котором предстала практически обнаженной. Самые «интересные» места идеальной фигуры певицы прикрывал домашний белый пушистый халат. 

«Невзрачное личико и плохая фигура многим женщинам помогли попасть в рай», — подписала пост знаменитость.

Instagram @keti_one_official

Поклонники Кети Топурии пришли в полнейший восторг от откровенного и «горячего» снимка кумира. Большинство фанатов отметили — их любимице рай точно не грозит, ведь она настоящая красотка! Подписчики одарили звезду сотнями восхищенных комментариев и поставили фотографии более 50 тысяч лайков.

«Красотка!»

«Какая же вы красивая и неординарная!»

«Ты лучшая!»

«Красивая и грешная, типа?» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кети Топурия подтвердила новый роман и показала бойфренда.

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