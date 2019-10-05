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  4. «2:0» — «Оренбург» отправил в отставку второго главного тренера соперников

«2:0» — «Оренбург» отправил в отставку второго главного тренера соперников

, 18:56 Видео 41

Руководство московского «Динамо» уволило главного наставника команды Дмитрия Хохлова.

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Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, Instagram @_irina.di_, @no_alisaa

Главный тренер Дмитрий Хохлов уволен с поста главного тренера ФК «Динамо». Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу московского клуба.

Хохлов написал заявление об отставке после того, как динамовцы в субботу, 5 октября,  проиграли «Оренбургу» в матче 12 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Просьба тренера была удовлетворена, руководство ФК «Динамо» уже заявляло о недовольне общими результатами команды. Вслед за Хохловым возможно уволится и спортивный директор Роман Орещук, отставку которого руководство клуба рассмотрит в ближайшее время.

Еще перед встречей с «Оренбургом» в СМИ появились слухи о том, что Хохлов может покинуть команду. В частности, ФАН со ссылкой на свой источник сообщал, что руководство «Динамо» решит вопрос дальнейшего сотрудничества с ним после матча 12-го тура чемпионата страны.

По итогам 12 встреч, «Динамо» занимает 15-е место в турнирной таблице.

Это уже вторая громкая отставка, которую на свой счет может записать ФК «Оренбург». Ранее, также после поражения на встрече с оренбуржцами был уволен главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение спортивного журналиста, который объяснил, кто виноват в поражении команды.

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